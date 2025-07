È morto Maury Camossi | una vita per lo sport e la solidarietà

Il cordoglio è unanime, diffuso: dalla Valtrompia, la sua terra, al lago di Garda, dov'era tanto conosciuto, ma in realtà in tutta la provincia e oltre. Si è spento a 65 anni Maurizio Camossi, per gli amici semplicemente Maury: ragioniere per lavoro ma solidale per vocazione, era il fondatore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

