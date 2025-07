A soli 36 anni e a causa di “una infezione fulminante “, come riportano i media locali, è morto Luca Napolano. Era il fratello dell’ex cantante di “Amici di Maria De Filippi” 2004 Pietro Napolano, che ha anche partecipato con Piero Romitelli nel duo PQuadro al Festival di Sanremo 2007 con il brano “Malinconiche sere”, ottenendo il terzo posto. Nel marzo 2014 Pietro è stato tra i concorrenti al programma di Rai 2 “The Voice Of Italy” nel team di J-Ax. Amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia Napolano e nessuno poteva mai immaginare una tragedia del genere. Soprattutto perché Luca era descritto come “un ragazzo solare, positivo, sempre disponibile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Luca Napolano, fratello dell’ex cantante di “Amici di Maria De Filippi”: “Infezione fulminante”