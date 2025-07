E’ morto Bob Wilson | regista acclamato e drammaturgo figura cardine della cultura contemporanea

E‚Äô morto Bob Wilson, regista acclamato, drammaturgo, attore e artista visivo. Nato a Wacho in Texas nel 1941 avrebbe compiuto a ottobre 84 anni. Una sua immagine elegantissima in bianco e nero con la scritta 'In loving memory 1941-2025' sul suo sito annuncia la notizia. "Wilson ha inteso sempre il teatro come opera d‚Äôarte totale curando ogni dettaglio degli spettacoli che firmava, ma l'impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

