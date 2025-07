È morto a 47 anni il calciatore Paolo Antonioli | La mia vita il mio amore

Il ferale annuncio è stato postato su Instagram dalla moglie Elena Vezzù, volto noto di Radio Piterpan: "Questo è quel giorno a cui non volevo pensare, perché non era possibile, impensabile: io senza Paolino, impensabile. Ma è arrivato, alle 14 di mercoledì ha deciso di lasciarci. Il mio amore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: amore - morto - anni - calciatore

Morto Alvaro Vitali, l’ultima lettera d’amore all’ex compagna Stefania Corona - Alvaro Vitali è morto a Roma all’età di 75 anni. Volto indimenticabile della commedia sexy all’italiana, leggenda pop di una generazione cresciuta tra risate sguaiate e battute irresistibili, se n’è andato portando con sé una pagina amara della sua vita privata.

Stefano Orfei, l'amore con Brigitta Boccoli, la morte di mamma Moira, la lite con la sorella Lara. «L'aggressione delle tigri? Ho pensato che sarei morto» - Non si spengono gli echi della polemica esplosa tra i fratelli Orfei. L'asta evento denominata «Il mito di Moira Orfei rivive», in programma il 10 giugno a Roma, che vedrà.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 17 giugno 2025: Paloma rifiuta l'amore di Paca mentre Gracia scopre che Anton è morto - Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 17 giugno 2025 su Rai1 vedremo Paloma rifiutare le avances di Paca mentre Gracia scoprirà che Anton è morto! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata della Soap.

Il calcio italiano perde un uomo simbolo. È morto Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina, 64 anni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita nella sua casa a Firenze, sulle colline di Careggi. A trovare il corpo, un familiare che da ore non riusciv Vai su Facebook

Muore a 25 anni nell’incidente: chi era Davide Bertolini, il calciatore tornato in campo dopo la malattia; Rute Cardoso e Diogo Jota, l’amore nato a scuola. Il matrimonio 11 giorni prima dello schianto; Lutto per Stefano Bettarini, morto il papà Mauro: “Il prezzo dell’amore è la perdita”.

Paolo Antonioli, morto a 47 anni l'ex capitano di Frosinone e Padova: cosa è successo e chi era - Lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Antonioli, ex capitano del Frosinone e del Padova. Scrive msn.com

Morto Paolo Antonioli, l'ex capitano di Padova e Frosinone aveva 47 anni - Ex difensore originario di Mantova, aveva giocato tra Serie B e C indossando la fascia di capitano a Padova ... Come scrive sport.sky.it