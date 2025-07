È morta Raffaella Guidozzi l' imprenditrice di Tuscania aveva 52 anni

Lutto a Tuscania per la morte dell'imprenditrice Raffaella Guidozzi. Si è spenta prematuramente, a 52 anni, questa mattina, giovedì 31 luglio, nella sua abitazione.Gestiva con passione e dedizione "La Maison", negozio di tendaggi e biancheria in via Tarquinia, diventato negli anni un punto di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

