E' morta Marina Donato autrice tv e compagna di vita di Corrado

Produttrice e autrice di programmi popolari come 'La Corrida', 'Forum', 'Il pranzo è servito', 'La Prova del cuoco', vedova del celebre presentatore televisivo Corrado Mantoni, Marina Donato è morta la scorsa notte all’età di 76 anni a Roma. Si è spenta al policlinico Umberto I dove è stata trasportata in seguito a un improvviso malore che si è rivelato fatale. Ha lavorato alla nuova edizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morta Marina Donato, autrice tv e compagna di vita di Corrado

In questa notizia si parla di: morta - marina - donato - autrice

Trovata una manta morta sulla spiaggia di Marina di Pisa - Marina di Pisa (Pisa), 28 giugno 2025 – Un triste ritrovamento ha segnato il pomeriggio di oggi lungo la costa di Marina di Pisa.

Trovata morta una manta a Marina di Pisa - La squadra dei Vigili del Fuoco di Vigilanza estiva, specializzata in soccorso acquatico, è intervenuta oggi 28 giugno a Marina di Pisa per effettuare il recupero di una Mobula della famiglia delle Myliobatidae, specie comunemente conosciuta come manta.

Corrado, morta la moglie Marina Donato: aveva 76 anni - Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Lutto nel mondo televisivo. È morta nella notte tra mercoledì e giovedì, al Policlinico Umberto I di Roma, Marina Donato, la produttrice televisiva vedova di Corrado Mantoni: aveva 76 anni.

Produttrice e autrice di programmi popolari come 'La Corrida', 'Forum', 'Il pranzo è servito', vedova del celebre presentatore televisivo Corrado Mantoni, Marina Donato è morta la scorsa notte all'età di 76 anni a Roma. Si è spenta al policlinico Umberto I dove è Vai su Facebook

È morta Marina Donato, la vedova di Corrado. Aveva 76 anni, produttrice e autrice di tanti successi #ANSA Vai su X

Addio a Marina Donato, autrice tv e compagna di vita di Corrado; Marina Donato morta: vedova di Corrado e produttrice televisiva, aveva 76 anni; È morta Marina Donato, vedova di Corrado, produttrice e autrice di tanti successi.

Marina Donato è morta: addio alla vedova di Corrado. Aveva 76 anni - Marina Donato è morta: all'età di 76 anni si è spenta la produttrice italiana, vedova dell'amatissimo conduttore Corrado. Riporta gazzetta.it

È morta Marina Donato, vedova di Corrado, produttrice e autrice di tanti successi - Produttrice e autrice di programmi popolari come 'La Corrida', 'Forum', 'Il pranzo è servito', vedova del celebre presentatore televisivo Corrado Mantoni, Marina Donato è morta la scorsa notte all'età ... Si legge su informazione.it