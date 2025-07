È morta l’attrice Adriana Asti aveva 94 anni | recitò per Bertolucci e Strehler

È morta nel sonno, a Roma nella notte tra mercoledì e giovedì, Adriana Asti, attrice tra le più intense e originali del panorama italiano ed europeo. Aveva 94 anni. La carriera di Adriana Asti. Nata a Milano il 30 aprile 1931, con il vero nome di Adelaide Este, era considerata una figura unica del teatro e del cinema d’autore. Esordì sulle scene con giganti come Giorgio Strehler e Luchino Visconti, con cui ebbe un rapporto personale e professionale privilegiato. Al cinema lavorò con autori di culto: da Bernardo Bertolucci – di cui fu anche compagna – in ‘Prima della rivoluzione’, a Buñuel (‘Il fantasma della libertà ’), da Tinto Brass (‘Caligola’), facendo una scelta ironicamente “erotica”, a Giordana, che la volle ne ‘La meglio gioventù’, nel ruolo della madre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - È morta l’attrice Adriana Asti, aveva 94 anni: recitò per Bertolucci e Strehler

