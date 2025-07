È morta Adriana Asti grande attrice di cinema e teatro

È morta stanotte a Roma, a 94 anni, Adriana Asti, grande attrice teatrale e cinematografica. Nata a Milano il 30 aprile 1931, Asti (vero nome Adelaide Este) lavorò giovanissima con Giorgio Strehler e Luchino Visconti e poi con autori di culto come Bernardo Bertolucci ("Prima della rivoluzione). 🔗 Leggi su Today.it

È morta stanotte nel sonno, a Roma, all'età di 94 anni, Adriana Asti, grande attrice di teatro e cinema. Era nata a Milano il 30 aprile 1931. Ha lavorato con i più grandi, da Strehler a Visconti, da Bertolucci a Ronconi.

