È morta Adriana Asti figura unica del teatro e del cinema d’autore | L’unico rimpianto è il lutto Gli amici che se ne vanno Le voci che non tornano

Mondo del cinema in lutto. È morta nel sonno, stanotte a Roma, Adriana Asti, attrice tra le più intense e originali del panorama italiano ed europeo. Aveva 94 anni. Nata a Milano il 30 aprile 1931, con il vero nome di Adelaide Este, era considerata una figura unica del teatro e del cinema d'autore. Esordì sulle scene con giganti come Giorgio Strehler e Luchino Visconti, con cui ebbe un rapporto personale e professionale privilegiato. Al cinema lavorò con autori di culto: da Bernardo Bertolucci – di cui fu anche compagna – in "Prima della rivoluzione", a Buñuel ("Il fantasma della libertà "), da Tinto Brass ("Caligola"), facendo una scelta ironicamente "erotica", a Giordana, che la volle ne 'La meglio gioventù', nel ruolo della madre.

