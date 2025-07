È morta Adriana Asti | attrice di cinema e teatro aveva 94 anni

È morta l’attrice Adriana Asti. Icona dello spettacolo italiano con una carriera fra teatro, cinema e televisione, è deceduta nel sonno a Roma all’età di 94 anni. Esordì sul palcoscenico a soli 18 anni con Il Crogiuolo di Arthur Miller e la direzione di Luchino Visconti, con cui avrebbe lavorato anche sul grande schermo. Al cinema ha debuttato invece alla fine degli Anni 50 con Città di notte del regista Leopoldo Trieste prima di recitare per Pier Paolo Pasolini ( Amore in Accattone ) e Bernardo Bertolucci, tra l’altro suo primo marito, in Prima della rivoluzione. In carriera ha lavorato anche con Tinto Brass, Mario Missiroli, Giuseppe Patroni Griffi e Giorgio Strehler. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morta Adriana Asti: attrice di cinema e teatro, aveva 94 anni

