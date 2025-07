È morta Adriana Asti 94 anni da Visconti a Pasolini a Strehler storica protagonista di teatro e cinema

Si è spenta a 94 anni l’attrice Adriana Asti, volto simbolo della scena italiana, da Visconti a Bertolucci, da Pasolini a Ronconi, amatissima anche da Franca Valeri e Beckett, vincitrice di tre Nastri d’Argento e un David Speciale. È morta nella notte a Roma, nel sonno e all’età di 94 anni, Adriana Asti, attrice tra le più importanti del teatro e del cinema italiano, nata a Milano il 30 aprile 1931. Nome d’arte di Adelaide Aste, ha attraversato oltre settant’anni di spettacolo lavorando con i più grandi registi, da Luchino Visconti a Giorgio Strehler, da Pier Paolo Pasolini a Bernardo Bertolucci, da Giorgio Ferrara a Marco Tullio Giordana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morta Adriana Asti, 94 anni da Visconti a Pasolini a Strehler storica protagonista di teatro e cinema

