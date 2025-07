Personaggi tv. L’estate accende i riflettori sui flirt più chiacchierati, ma tra tante liaison da copertina e baci rubati dai paparazzi, c’è una coppia che sembra fare sul serio. Stefano De Martino, conduttore affascinante e amatissimo dal pubblico, pare aver messo da parte la fama da latin lover per tuffarsi in una storia dal sapore (finalmente) autentico. E non parliamo solo di scatti rubati o sguardi complici. A far discutere, ora, sono quei baci sotto il sole della Sicilia e una presenza femminile che, da silenziosa comparsa, si è conquistata la scena a suon di sorrisi e dolci attenzioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È la donna giusta”: Stefano De Martino, ora è ufficiale: sta con lei!