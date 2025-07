È incinta Test di gravidanza positivo a Temptation Island | chi è la futura mamma

Benvenuti nel cuore pulsante del gossip estivo: Temptation Island non smette mai di stupirci! Se pensavate che le emozioni fossero finite, dovrete ricredervi. Una vera bomba è esplosa tra i fan: durante il viaggio dei sentimenti è emersa la notizia di una gravidanza inaspettata. Curiosi di scoprire chi è la protagonista di questo nuovo capitolo? Le indiscrezioni hanno fatto impazzire il web fin dai primi di luglio, alimentando teorie e sospetti su alcune delle fidanzate in gioco. Ma il colpo di scena arriva da Dagospia: la ragazza in dolce attesa sarebbe proprio Sonia Barrile, la stessa che, dopo aver assistito al tradimento del compagno Simone Maragliotti con la tentatrice Rebecca, ha deciso di lasciarlo al falò finale del 24 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

