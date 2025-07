È in corso un’operazione di insabbiatura.

L’obiettivo è l’insabbiatura dello scandalo aMo. Ne è convinta la consigliera comunale Maria Grazia Modena che a proposito della vicenda sostiene che chi "ne esce peggio di tutti è il sindaco Massimo Mezzetti, che tutti lodano per non essere iscritto al Pd (come se non appartenesse da sempre alla sinistra), per una autonomia di cui non si vede ancora traccia, per una propria visione politica indipendente (da chi?) che però non riesce ad uscire dal solco tracciato dai suoi predecessori. Una specie di uomo nuovo vecchio come il cucco, che avrebbe avuto il dovere di ricorrere immediatamente al Commissariamento di aMo, da me e altri richiesto più volte, con persona competente e indipendente dalla politica, libero di scavare nel bubbone fino alla radice, fino alla completa verità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

