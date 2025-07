È finita ti lascio Temptation Island mollato così davanti a milioni di italiani

Nella serata del 30 luglio è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, la seconda del triplo appuntamento consecutivo di Canale 5 che si concluderà il 31 luglio. E una coppia, arrivata al momento decisivo del falò di confronto, si è lasciata per volontà della fidanzata, che lo ha anche accusato di tradimento. Sorpresa per il pubblico di Temptation Island, che non si sarebbe mai aspettato di vedere questa coppia frantumarsi così. E l’accusa di tradimento nei confronti di lui ha lasciato tutti a bocca aperta. Lei ha esordito, dicendo: “Perché ti nascondevi quando c’erano le telecamere? Ti sei scelto quella più pericolosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - così - lascio

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

Alessio e il suo «non lo lascio Temptation Island»: urla, deliri e sdraio volanti. «È il nuovo Checco Zalone» Vai su Facebook

Per Rosario c’è un video anche a Temptation Island finito: così il single Andrea ha inguaiato Lucia; Temptation Island 2025: reazioni al falò Valerio e Sarah. Perché ha fatto piangere tutti; Temptation Island tra Checco Zalone e Lascia o Raddoppia: così il programma cattura le masse.