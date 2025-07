Dune – Parte Tre | Jason Momoa si prepara a tornare sul set con un divertente video

Jason Momoa è ufficialmente tornato nella modalitĂ Duncan Idaho. In vista delle riprese di Dune – Parte Tre, l’attore ha condiviso un video su Instagram in cui si rade la barba per la prima volta in sei anni per tornare nel personaggio. Momoa ha detto che l’ultima volta che si è rasato è stato proprio per le riprese del film originale Dune. “ Solo per te, Denis ”, ha detto Momoa nel video, riferendosi al regista Denis Villeneuve. L’attore ha poi aggiunto: “ Dannazione! Odio radermi ”. Momoa, come anticipato, ha interpretato Duncan Idaho nel primo film Dune e aveva giĂ confermato che sarebbe tornato per il sequel dopo aver saltato Dune – Parte Due. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

