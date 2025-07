Dumfries scatta l’ora X | oggi scade la clausola l’Inter resta in attesa

Denzel Dumfries resta sotto i riflettori in casa Inter, proprio nel giorno in cui scade la clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Il termine ultimo per attivare la formula da 25 milioni di euro, valida solo per club stranieri e con pagamento immediato, è oggi.  Nonostante le condizioni economiche non siano proibitive per le big europee, la rigiditĂ della clausola ha finora scoraggiato affondi decisi. L’ Inter osserva, consapevole che da domani l’eventuale cessione potrĂ essere negoziata solo su basi piĂą vantaggiose.  Mendes spinge, ma il Barcellona non si espone. Il nome del Barcellona nel mese di Luglio è circolato con insistenza, ma al momento i catalani non sembrano intenzionati a formulare un’offerta formale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

