Dumfries-Barcellona, la clausola da 25 milioni scade a mezzanotte, ma i blaugrana non affonderanno il colpo. Il futuro di Denzel Dumfries, con grande probabilitĂ , non sarĂ al Barcellona, almeno salvo colpi di scena nelle ultime ore. Il terzino olandese, da tempo sul mercato, sembrava vicino al club catalano grazie al lavoro del suo agente Jorge Mendes, che giĂ da aprile aveva iniziato a tessere i fili per una possibile operazione. Il nome di Dumfries era presente in piĂą incontri di mercato tra l’entourage e il direttore sportivo Deco, ma alla fine tutto è saltato. Come riporta oggi il quotidiano catalano Sport, il Barça aveva analizzato nel dettaglio l’ingaggio del giocatore, che sarebbe rientrato nei parametri del tetto salariale imposto dal club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Barcellona, matrimonio sfumato? Il terzino olandese resta un nodo del calciomercato Inter