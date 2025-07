Due salvataggi in meno di 24 ore Il bagnino | Ero solo a controllare 300 metri di spiaggia È andata bene

Due interventi di salvataggio in meno di 24 ore. Quattro turisti riportati sani e salvi a riva. È il bilancio dell'attività che Luca Bianchini, 34 anni, bagnino di salvataggio dello stabilimento 106 di Riccione, ha condotto nelle giornate di 29 e 30 luglio. "Sono episodi che capitano spesso nelle.

