Due patenti ritirate e quattro veicoli sotto sequestro

Nel periodo estivo, la circolazione lungo le principali arterie provinciali si intensifica, cos√¨ come il rischio di incidenti. Per questo, i Comandi di Polizia Locale di Piacenza e dell‚ÄôUnione dei Comuni della Valnure e Valchero hanno avviato servizi mirati di controllo stradale, in particolare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese - Cinque patenti ritirate. Tre auto poste sotto sequestro. Sono questi i numeri  delle operazioni dei carabinieri di Aviano e Spilimbergo che nel corso del fine settimana hanno intensificato l’attività di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Sicurezza stradale: ritirate 50 patenti in quattro mesi - C’è chi guidava con il telefonino in mano o senza cinture, oppure dopo aver alzato un po’ troppo il gomito.

FROSINONE, 4 PATENTI RITIRATE PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOOL... Proseguono i controlli della Polizia Locale di Frosinone, coordinata dal Comandante Dino Padovani, volti a garantire la sicurezza sulle strade cittadine e a contrastare comport Vai su Facebook

Week-end di controlli serrati ad Alessandria: patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza - 21 veicoli controllati, per un totale di 38 persone identificate tra conducenti e passeggeri Controlli serrati sulle strade della provincia di Alessandria nel fine settimana appena trascorso. Come scrive msn.com

Controlli serali. Ritirate quattro patenti - Il Giorno - I numeri raccolti parlano chiaro: quattro patenti ritirate, sei verbali amministrativi elevati e due denunce per reati penali. Si legge su ilgiorno.it