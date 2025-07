Due incidenti in poche ore Centauro finisce in un canale Un’altra moto contro un furgone

Due incidenti stradali con motociclisti coinvolti, tre feriti di cui uno grave. In poche ore sono stati due gli episodi sulle strade di Ravenna, e in entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il primo, il piĂą grave, è avvenuto martedì sera in via Baiona: qui una moto, su cui viaggiavano due persone, è finita in un canale antistante la Pialassa Baiona. Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti pare che il mezzo abbia invaso la corsia opposta uscendo da una curva, urtando un’automobile che arrivava dal lato opposto. Sul posto sono stati chiamati a intervenire anche i vigili del fuoco con tre mezzi per poter intervenire all’interno del canale in cui era finita la moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due incidenti in poche ore. Centauro finisce in un canale. Un’altra moto contro un furgone

