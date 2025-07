DuckStation | Rimozione del PKGBUILD e Possibile Abbandono del Supporto Linux

Recentemente, lo sviluppatore¬† stenzek ¬†ha pubblicato un commit significativo ( 30df16c ) nel repository di¬† DuckStation, l‚Äôemulatore PS1 open-source noto per la sua precisione e prestazioni. Questo cambiamento non solo rimuove lo script¬† PKGBUILD, ma annuncia anche una possibile futura rimozione del supporto per Linux. Cosa √® Cambiato?. Nel commit, stenzek ha eliminato il file¬† PKGBUILD, uno script utilizzato per creare pacchetti su Arch Linux. La motivazione? Frustrazione verso la comunit√† Linux, in particolare gli utenti di Arch che continuano a utilizzare pacchetti AUR non ufficiali e mal mantenuti, nonostante le ripetute richieste di evitare distribuzioni non ufficiali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net