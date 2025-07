Dove c’è plusvalenza c’è Sartori | il fuoriclasse che preferisce lavorare in provincia Libero

Non solo Ndoye, Beukema, Calafiori e Zirkzee: Giovanni Sartori è il diesse meglio specializzato in plusvalenze (e successi sportivi) di tutto il campionato italiano. Lo scrive Libero, che analizza i suoi acquisti (e conseguenti cessioni più “ricche”) dal 2000 in poi. Più di 30 plusvalenze che hanno portato successi alle squadre che ha diretto, dai tre terzi posti dell’Atalanta alla storica promozione del Chievo, passando ovviamente per quanto fatto a Bologna in tempi recenti. Sartori o il re delle plusvalenze: 30 operazioni che hanno inciso sulla classifica dal 2000 ad oggi (Libero). Scrive così a riguardo Libero: “Il segreto del Bologna ha un nome e un cognome: Giovanni Sartori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

