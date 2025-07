Dottor Nowzaradan | età moglie figli e segreti della dieta in Vite al Limite

il dottor nowzaradan: profilo professionale e vita privata. Il dottor Nowzaradan, noto anche come Dr. Now, è una figura di rilievo nel campo della chirurgia bariatrica, diventato celebre grazie alla popolare serie televisiva trasmessa su Real Time. La sua attivitĂ si concentra principalmente sulla gestione di pazienti affetti da obesitĂ grave, con l’obiettivo di migliorare la loro salute attraverso interventi chirurgici e programmi alimentari specifici. Origini e formazione accademica. Nato a Teheran l’11 ottobre 1944, il dottor Nowzaradan ha oggi 79 anni. Ha conseguito la laurea in medicina presso l’UniversitĂ di Teheran, specializzandosi successivamente negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dottor Nowzaradan: etĂ , moglie, figli e segreti della dieta in Vite al Limite

