"Associazione a delinquere finalizzata agli accessi abusivi a banche dati istituzionali riservate e protette da misure di sicurezza (lo Sdi), corruzione, intercettazioni illecite di comunicazioni informatiche, rivelazione di notizie coperte da segreto e favoreggiamento personale". Sono 202 i capi di imputazione, questi sono solo i principali della lunga lista contenuta in una ordinanza di 204 pagine che chiude il primo filone dell’inchiesta sul caso Equalize. Il maxisistema di cyberspionaggio illecito ha portato la procura a chiedere il processo per 15 persone, tra cui Enrico Pazzali, ormai ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa, e di esperti informatici come Nunzio Samuele Calamucci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dossieraggi, caso Equalize. I pm chiudono le indagini. Accusati Pazzali e altri 14