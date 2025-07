Dopo l’evasione e la fuga in Spagna Cavallari è rientrato in Italia

E’ atterrato ieri pomeriggio a Fiumicino Andrea Cavallari, arrestato lo scorso 17 luglio a Barcellona dopo l’evasione dalla Dozza, in occasione della discussione della tesi. Il 26enne di Bomporto - condannato per la nota, terribile strage di Corinaldo – era fuggito lo scorso 3 luglio appunto, approfittando del permesso di necessitĂ concessogli dal magistrato di sorveglianza su istanza del legale di fiducia. Permesso legato alla possibilità – aveva fatto presente il magistrato – di condividere con la famiglia il raggiungimento di un importante traguardo. Ieri è rientrato in Italia scortato da personale del FAST Italia del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’evasione e la fuga in Spagna. Cavallari è rientrato in Italia

