Dopo le forti piogge scatta il divieto di balneazione temporaneo a Punta Marina

È stata emessa oggi, giovedì, dal Comune di Ravenna un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Punta Marina, dall’inizio delle barriere frangiflutti fino alla spiaggia libera nord di Lido Adriano (esclusa).Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rapallo, mare inquinato alle Saline: divieto di balneazione - Divieto temporaneo di balneazione nella zona delle Saline a Rapallo. Il Comune ha informato la cittadinanza che, a seguito dei controlli effettuati in data 7 maggio da Arpal, è stato riscontrato un superamento dei limiti di legge per i parametri di escherichia coli ed enterococchi intestinali.

Valori non conformi, divieto di balneazione alle foci del Sinello e del Fosso della Paurosa - A causa dei valori non conformi nelle acque, a Vasto è scattato il divieto di balneazione alle foci del Fiume Sinello e del Fosso della Paurosa- Il sindaco Francesco Menna ha firmato oggi, 15 maggio 2025, le dueordinanze di divieto di balneazione, a causa di valori non conformi.

Escherichia coli ed enterocchi oltre i limiti, scatta un divieto di balneazione - Divieto di balneazione in un tratto di mare di Pescara a causa del superamento dei parametri di legge.

` Il Sindaco, Marco Rizzo, ha appena firmato l’ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa in località Pozzillo dopo poco più di 24 ore Le tempesti Vai su Facebook

