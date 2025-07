Dopo la fuga Cavallari estradato in Italia

Dopo due settimane di latitanza e la cattura a Barcellona, Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage della Lanterna Azzurra a Corinaldo, evaso dalla Dozza di Bologna il 3 luglio scorso approfittando del permesso premio per la discussione della laurea, ieri è stato estradato in Italia. Il volo di linea da Barcellona è atterrato alle 13.40 all’aeroporto di Fiumicino. Successivamente, appena sbarcato, scortato dal personale dello Scip e del Nic, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, Cavallari è stato accompagnato negli uffici aeroportua della polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo la fuga, Cavallari estradato in Italia

Cavallari oggi estradato in Italia: in quale carcere verrà rinchiuso il latitante - Ancona, 30 luglio 2025 – Andrea Cavallari verrà rinchiuso oggi nel carcere di Civitavecchia.

Andrea Cavallari sarà estradato domani dalla Spagna - Andrea Cavallari sarà estradato il 30 luglio dalla Spagna.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari estradato in Italia: andrà in carcere a Roma - Andrea Cavallari verrà estradato dalla Spagna il 30 luglio.

