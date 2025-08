Dopo il furto spintona il vigilantes arrestato per rapina

Sono sempre più frequenti i furti e i tentativi all'interno dei centri commerciali della provincia di Padova. Un furto al centro commerciale Extense di via Versori ad Este si è trasformato in un arresto per rapina. E' successo martedì 29 luglio. Nei guai è finito un trentenne italiano volto noto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: furto - rapina - spintona - vigilantes

Scafati: arrestato per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 7 maggio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.

Rapina e tentato furto: uomo tratto in arresto dalla Polizia - Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di L.

Salerno, viola i domiciliari: arrestato per furto e rapina sul lungomare Trieste - La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo – responsabile di furto e rapina – in quanto inosservante delle prescrizioni degli arresti domiciliari.

Dopo il furto spintona il vigilantes, arrestato per rapina https://ift.tt/y9v7kjA https://ift.tt/z15YFPW Vai su X

Dopo il furto spintona il vigilantes, arrestato per rapina; Riccione, ruba in negozio e spintona vigilante: 39enne arrestato per rapina; Scoperto a rubare delle punte di formaggio, spintona il vigilante e fugge, ma viene preso con altra refurtiva. 40enne denunciato.

Dopo il furto spintona il vigilantes, arrestato per rapina - Nei guai è finito un trentenne italiano già noto alle forze dell'ordine. Come scrive padovaoggi.it

Verona, fermato per furto, 18enne picchia vigilante: arrestato - Verona, tenta di rubare al supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato 18enne che ha provato a rubare generi alimentari sotto i vestiti ... Scrive veronaoggi.it