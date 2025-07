Dopo Francia e Gran Bretagna riconosce la Palestina anche il Canada | Cosa cambia dal punto di vista giuridico e diplomatico

Alla prossima Assemblea delle Nazioni Unite di settembre saranno 150 su 193 i membri che avranno fatto questo passo. Il Portogallo sta valutando il riconoscimento, già fatto da diversi Paesi europei, da quasi tutta l'Asia, l'Africa e l'America Latina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dopo Francia e Gran Bretagna, riconosce la Palestina anche il Canada | Cosa cambia dal punto di vista giuridico e diplomatico

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, che sbarca in Francia, sul tracciato ricavato in parte dal mitico 'Circuit de la Sarthe' (dove si svolge la 24 Ore di Le Mans) e un'anima italiana: intitolata all'imprenditore milanese naturalizzato francese Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

La Germania organizza un ponte aereo. La Francia pure. La Spagna altrettanto. La Gran Bretagna idem. E l'Italia? L'Italia guarda. E tace. Tace ancora. Nel momento in cui alcuni volenterosi provano a rispondere all'emergenza umanitaria di Gaza, il governo

Anche la Gran Bretagna annuncia l'imminente riconoscimento dello Stato di Palestina, dopo la Francia, qualche giorno fa, ma anche dopo la Spagna, la Norvegia e la Slovena diversi mesi fa. A oggi sono 147 gli Stati che lo hanno fatto. In questo scenario di p

Netanyahu: Altri Paesi si uniscano nel lancio di aiuti. Israele dà a Hamas un documento in 3 punti - Aggiornamento del 30 Luglio delle ore 23:38; Guerra Israele, Berlino: Negoziato per lo Stato palestinese inizia adesso. LIVE; Dopo la Francia e la Gran Bretagna, riconoscono lo Stato di Palestina anche Canada e Portogallo.

Il Canada riconoscerà lo stato palestinese. Donald Trump minaccia: se accade difficile l’accordo sui dazi - Il premier canadese Mark Carney: il riconoscimento avverrà a condizione che l'Autorità Nazionale palestinese attui tutte le riforme necessarie comprese nuove elezioni nel 2026, in cui il Movimento Ham ... Secondo milanofinanza.it