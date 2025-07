Donna trovata morta nel giardino di casa | colpita in faccia dallo zoccolo di uno dei suoi cavalli

Elisabeth Charlot Halg, 54enne originaria della Svizzera, √® stata trovata morta nel suo giardino di casa a Banzola di Casina, sull'Appennino in provincia di Reggio Emilia. Sarebbe stata colpita in faccia da un cavallo che stava accudendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

