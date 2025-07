Donna si avvicina ad un anziano fermo in scooter e gli strappa l' orologio di valore

La donna si è avvicinata e dopo qualche parola gli ha strappato l'orologio dal polso ed è scappata via a bordo di un'auto, guidata da un complice. E' quanto capitato martedì mattina, in pieno giorno essendo circa le 12, in viale Bolognesi. E' qui che un anziano di 73 anni, davanti a un bar posto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: donna - anziano - orologio - avvicina

