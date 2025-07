Donna accusa un malore alle poste e si accascia a terra | dopo qualche giorno in ospedale manda i fiori al personale dell' ufficio

Il loro collega postino stavolta è si è presentato allo sportello per una consegna straordinaria: "Ci ha portato un bellissimo mazzo di fiori, sul bigliettino che lo accompagnava c’era scritto: ‘Grazie per avermi salvato la vita’”. A raccontare il lieto fine di una vicenda che poteva diventare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: fiori - donna - accusa - malore

Dramma tra Lago Patria e Licola: un malvivente è morto dopo aver accusato un malore durante la fuga successiva a una rapina in un distributore di benzina, avvenuta 3 giorni fa. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, l’uomo si sarebbe sentito male mentre Vai su Facebook

Napoli, accusa un malore alle Poste ma viene aiutata dal personale: «Grazie per avermi salvato la vita»; Ancona, malore su una nave a circa venti miglia dalla costa: soccorsa una donna; Rincorre l'autobus in via Cifali e ha un malore: morta 53enne.

Donna accusa un malore alle poste e si accascia a terra: dopo qualche giorno in ospedale manda i fiori al personale dell'ufficio - Il loro collega postino stavolta è si è presentato allo sportello per una consegna straordinaria: "Ci ha portato un bellissimo mazzo di fiori, sul bigliettino che lo accompagnava c’era scritto: ‘Grazi ... Scrive napolitoday.it

Napoli, accusa un malore alle Poste ma viene aiutata dal personale: «Grazie per avermi salvato la vita» - Il collega postino stavolta è si è presentato allo sportello per una consegna straordinaria. Come scrive msn.com