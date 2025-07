Doncic torna in forma… senza basket | Non ho giocato per un mese

(Adnkronos) – Luka Doncic non ha giocato a basket per un mese per tornare. al top della forma. L'asso dei Los Angeles Lakers ha raccontato la sua trasformazione fisica nel corso di un'intervista rilasciata a Today, su Nbc, commentando la copertina di Men's Health che aveva portato tanti appassionati a interessarsi della sua svolta. "In . L'articolo Doncic torna in forma. senza basket: “Non ho giocato per un mese” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: doncic - forma - basket - giocato

Nba, Doncic torna in forma stellare: nuova dieta e preparazione top per l’asso dei Lakers - (Adnkronos) – Luka Doncic mostra i muscoli contro le critiche degli ultimi mesi. "Ci si accorge a vista d’occhio che il mio corpo è in forma migliore" racconta l'asso dei Los Angeles Lakers in un'intervista a Men’s Health, spiegando la svolta data alla cura del suo fisico e all'alimentazione.

ORA MANCA UN SOLO TASSELLO AL ROSTER PARTENOPEO Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Savion Flagg. La scorsa stagione ha giocato in Lituania, dove con il Lietuvos Rytas Vilnius ha raggiunto la finale del campio Vai su Facebook

Sorpresa Doncic, torna in forma senza basket: Non ho giocato per un mese; L'incredibile trasformazione fisica di Luka Doncic: Non sono mai stato così in forma; Forza Italia, Tajani a Cologno Monzese: incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi.

La copertina di “Men’s Health” con il giocatore di basket Luka Doncic, più magro e in forma - Lo sloveno Luka Doncic ha 26 anni ed è tra i migliori giocatori di basket al mondo, versatile ed efficace, con medie di punti, rimbalzi e assist inarrivabili per la maggior parte dei giocatori. Da ilpost.it

L'incredibile trasformazione fisica di Luka Doncic: "Non sono mai stato così in forma" - Il fuoriclasse NBA ha ricevuto critiche per la sua forma fisica, ma dopo un’estate di allenamento e proteine, è pronto a portare il suo gioco (e i Lakers) a un livello superiore ... menshealth.com scrive