Donata al Meyer una nuova apparecchiatura per la cura delle leucemie infantili

Un elettroporatore CliniMacs Prodigh è stato donato al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. Uno strumento d’avanguardia utile in alcune terapie contro le leucemie infantili, come la Car-T, dove si utilizzano le cellule del sistema immunitario per combattere il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

