Domani il Macbeth di Emma Dante ospiterà la consueta serata dedicata dal Macerata Opera Festival a " Territorio e Comunità " con i 55 sindaci della provincia e i loro delegati: prima dell’inizio dello spettacolo risuonerà l’ Inno di Mameli, come tradizione inaugurata nel 2016 per sigillare il patto di coesione territoriale dopo il terremoto. Con i sindaci e i loro delegati del Maceratese attese anche le istituzioni provinciali e regionali. Si profila una settimana in cui la cultura musicale diventa strumento di dialogo tra istituzioni, ma anche opportunità di luce per i talenti grazie al gala conclusivo delle masterclass di Alto Perfezionamento in Canto lirico e musica da camera della Andrea Bocelli Foundation in collaborazione con Royal College of Music e Vincenzo Balzani Foundation: appuntamento alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani la serata con i sindaci per Macbeth

