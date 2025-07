Dolomiti a pagamento | alcuni residenti hanno installato un tornello sul sentiero panoramico delle Odle

Quella che era iniziata come una protesta, si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro. Dall’inizio di luglio, è apparso un tornello sul monte Seceda, parte delle Dolomiti; a installarlo è stato un gruppo di proprietari dei terreni di zona. Il suo scopo è far pagare un pedaggio di cinque euro a chiunque voglia accedere al sentiero panoramico delle Odle, che conduce alla cima, nella Val Gardena. Si tratta di un luogo altamente frequentato da escursionisti e vacanzieri; proprio per questo, da tempo è oggetto di un acceso dibattito in merito all’insostenibilità dell’eccessivo turismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dolomiti “a pagamento”: alcuni residenti hanno installato un tornello sul sentiero panoramico delle Odle

In questa notizia si parla di: dolomiti - tornello - sentiero - panoramico

Influencer, l'assedio alla Val Gardena e il contadino mette il tornello a pagamento: «Uno dei sentieri più fotografati delle Dolomiti, invaso da tamarri» - VAL GARDENA - Stanco. Troppo stanco. In Val Gardena non è arrivata Rita De Crescenzo con suoi followers a seguito, eppure, gli influencer e gli youtuber che hanno fatto di quella zona un.

Youtuber e influencer sulle Dolomiti? Arriva il tornello - Un tornello all’ingresso del sentiero sul Seceda, in val Gardena, per passare e fotografare le vette dolomitiche Odle.

È destinata a suscitare polemiche l'iniziativa di protesta contro l'overtourism di un contadino della Val Gardena che ha installato un tornello a pagamento all'ingresso del sentiero che porta a un punto panoramico dal quale si possono fotografare le famose vett Vai su Facebook

Il tornello sulle Dolomiti installato dai residenti per rendere un sentiero a pagamento; Dolomiti, tornello per accedere al sentiero del Seceda in Val Gardena: «Pagate 5 euro». La Provincia lo blocca; Contadino installa un tornello da 5 euro per protesta contro il turismo di massa.

Il tornello sulle Dolomiti installato dai residenti per rendere un sentiero a pagamento - Inizialmente l'avevano messo come momentanea forma di protesta per i troppi turisti sul monte Seceda, ora però l'hanno riattivato ... Da ilpost.it

Dolomiti “a pagamento”: alcuni residenti hanno installato un tornello sul sentiero panoramico delle Odle - Dall’inizio di luglio, è apparso un tornello sul monte Seceda, parte delle Dolomiti; a installarlo ... msn.com scrive