Dmo, nasce il comitato promotore guidato da Confcommercio.

Tempo di lettura: 2 minuti Litorale Domitio, istituito il comitato promotore delle associazioni di categoria, guidato da Confcommercio Caserta, per dare avvio al processo di costituzione delle Dmo (Destination Management Organization), in attuazione del Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo. Le Dmo rappresentano strumenti di governance partecipata nati per valorizzare il potenziale turistico dei territori attraverso un modello integrato di gestione e promozione dell’offerta e si configurano come organizzazioni a base pubblico-privata, costituite su aree omogenee dal punto di vista turistico e sostenute da un ampio partenariato locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

