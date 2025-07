Dl Economia Liris FdI | Un dovere morale verso chi ha perso casa lavoro e serenità

Il capogruppo di FdI in Commissione Bilancio sottolinea come nello sviluppare il dl, che ha ottenuto il primo via libera al Senato, il presidio dell’equilibrio dei conti è passato in secondo piano, lasciando spazio a "persone, territori, lavoro". In sostanza, l’articolo prevede la proroga degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del cratere fino al 31 dicembre 2027. "Questo vuol dire garantire continuità , risorse e capitale umano per completare la ricostruzione del post-sisma 2009". Con l'emendamento approvato al provvedimento viene inoltre "estesa al 2026 la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% nei territori colpiti dal sisma del 2016, ed è ulteriormente ampliato ai territori colpiti dal sisma 2009". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dl Economia, Liris (FdI): “Un dovere morale verso chi ha perso casa, lavoro e serenità ”

