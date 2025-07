Dj napoletano morto a Ibiza il papà ascoltato oggi in questura a Napoli

È stato ascoltato oggi in questura a Napoli, negli uffici della squadra mobile, Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj napoletano noto con il nome d’arte Godzi morto due settimane fa nella sua abitazione a Ibiza in circostanze ancora poco chiare.L’audizione è avvenuta su delega della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il dj napoletano Godzi morto a Ibiza: “Picchiato in casa dalla polizia” - Michele Noschese, 35 anni, viveva da anni alle Baleari. Gli agenti spagnoli sono intervenuti durante una festa, allertati dai vicini per il volume troppo alto

Morto Gianni Gaustella, musicista napoletano: fece parte della prima formazione degli Almamegretta - Talentuoso tastierista, Guastella aveva 64 anni. Negli anni Ottanta aveva fatto parte della prima formazione degli Almamegretta, storico gruppo underground napoletano.

Accoltellato in spiaggia, morto 18enne napoletano - È morto in ospedale il giovane di 18 anni, originario di Mugnano, vittima di un accoltellamento sulla spiaggia.

