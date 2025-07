Dj morto a Ibiza il padre ascoltato in questura a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Napoli in questura, oggi, Giuseppe Noschese, il padre di Michele Noschese, noto come dj Godzi, deceduto nella sua abitazione di Ibiza in circostanze in corso di accertamento. Il medico è stato ascoltato su delega della Procura di Roma che ha attivato il procedimento sulla vicenda del dj partenopeo. Secondo quanto si è appreso agli investigatori ha ripetuto le dichiarazioni rese sull’isola dove risiedeva il figlio che ora sono state formalmente acquisite e che confluiranno nel fascisolo aperto dagli inquirenti capitolini, competenti quando si tratta di fare luce sui presunti delitti riguardanti i cittadini italiani all’estero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dj morto a Ibiza, il padre ascoltato in questura a Napoli

