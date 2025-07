Dj Godzi il padre di Michele Noschese sentito in Questura a Napoli

Giuseppe Noschese, padre di Michele, noto come Dj Godzi, morto a Ibiza nella notte tra il 18 e il 19 luglio, è stato ascoltato in Questura a Napoli per circa tre ore. Da indiscrezioni di stampa è emerso che sono stati eseguiti ulteriori esami, oltre all’autopsia, che avrebbero riscontrato delle fratture sul corpo del Dj, ma le informazioni non sono state confermate, nĂ© smentite, dal padre. “Sono ancora in attesa di ricevere i referti, mi riservo di darne notizia dopo che saranno in mio possesso”, ha affermato Giuseppe Noschese. “Ci tengo a chiarire che noi come famiglia non cerchiamo vendetta ma vorremmo solo giustizia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dj Godzi, il padre di Michele Noschese sentito in Questura a Napoli

In questa notizia si parla di: padre - godzi - michele - noschese

Michele Noschese, morto a Ibiza il dj italiano Godzi | Dubbi sul coinvolgimento della Guardia civil, il padre: "Si tratta di un omicidio" - Le autoritĂ spagnole stanno indagando per ricostruire le cause della morte. Per gli agenti sono legate a un "arresto cardiaco dopo una festa".

Michele Noschese, in arte Dj Godzi, morto a Ibiza a 35 anni. Il padre accusa la polizia - +++ 22 luglio 2025, ore 10.18 +++ Cosa è successo a Michele Noschese, in arte dj Godzi?. Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi, è morto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Ibiza.

Dj Godzi morto a Ibiza, il padre denuncia: “Cosa gli ha fatto la Guardia Civil”, atroce - La notte è sempre stata il suo regno, il palco la sua casa. Michele Noschese, conosciuto da tutti come Dj Godzi, non si limitava a far ballare le persone: le accompagnava in un viaggio sonoro dove la musica elettronica diventava esperienza, vibrazione, racconto.

Eseguita l’autopsia sul corpo di Michele Noschese, Dj Godzi. Ma i legali della famiglia la ritengono “incompleta” La figlia del vicino: “Mio padre traumatizzato” Vai su Facebook

#Juorno #morte di #dj #Godzi #MicheleNoschese a #Ibiza, il #padre accusa la #polizia #spagnola e chiede #giustizia Vai su X

Sentito in Questura a Napoli il papĂ del dj morto a Ibiza; Dj napoletano morto a Ibiza, il papĂ ascoltato oggi in questura a Napoli; Dj Godzi morto a Ibiza, il padre ascoltato in questura a Napoli.

Dj Godzi morto a Ibiza, il padre ascoltato in questura a Napoli - È stato ascoltato dalla squadra mobile di Napoli in questura, oggi, Giuseppe Noschese, il padre di Michele Noschese, noto come dj Godzi, deceduto nella sua abitazione di Ibiza ... Secondo msn.com

Morte del DJ Godzi a Ibiza: il padre ascoltato dalla Squadra Mobile di Napoli - Napoli– Si muove anche in Italia l'inchiesta sulla morte di Michele Noschese, il 35enne DJ napoletano noto come "Godzi", deceduto lo scorso 19 luglio nella ... Segnala cronachedellacampania.it