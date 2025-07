Nel marasma che ha travolto Raoul Bova e RocĂ­o Muñoz Morales dopo la divulgazione dei messaggi e degli audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti, ora Raoul sta pensando a come gestire la situazione a livello legale. Per affrontare al meglio questo momento delicato, ha deciso di affidarsi all’avvocata Annamaria Bernardini De Pace, una professionista di alto livello giĂ legata all’attore per un motivo particolare: è la madre della sua ex moglie, Chiara Giordano. Una scelta che, nonostante le tensioni passate, sembra suggerire una volontĂ di affrontare la questione con serietĂ e consapevolezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

Divorzio Bova-Rocio, lui si affida all'ex suocera per la separazione: "Lo definì degenerato"