Dissesto idrogeologico a Roma | 144mila persone vivono in zone a rischio alluvione

Ispra ha pubblicato il quarto rapporto sul rischio idrogeologico in Italia. Un lavoro triennale che ha messo in luce criticitĂ legate a fenomeni franosi e alluvionali, all'erosione costiere ed alle valanghe. A livello nazionale è stato registrato un incremento delle aree classificate a maggiore.

Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia - Pioggia e temporali in arrivo in Puglia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 15 maggio, per le successive 24-36 ore.

"Rischio idraulico e idrogeologico": nuova allerta meteo gialla - BRINDISI - Nuova allerta meteo gialla segnalata nel Brindisino ed in tutto il resto della Puglia dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore 8 di domani, 9 maggio 2025, e per le prossime sedici ore, ovvero fino alle alla mezzanotte del giorno successivo.

Ospedale alla Pellerina, c'è rischio idrogeologico? Scontro Regione-Movimento 5 Stelle - Nell’area dove sorgerà il nuovo ospedale Maria Vittoria al parco della Pellerina non ci sarebbe alcuni rischio idrogeologico.

Dissesto idrogeologico: ISPRA, in Italia a rischio il 94,5% dei comuni - La superficie del territorio italiano soggetta a rischio frane aumenta sensibilmente, passando dai 55. Lo riporta informazione.it