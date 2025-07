Disinfestazione contro il Virus West Nile | scatta il piano in provincia di Avellino

Avellino – L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ha avviato un piano di sanificazione ambientale su tutto il territorio provinciale. L’iniziativa, predisposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, si inserisce nel quadro delle misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare, principali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - piano - disinfestazione - virus

Contrasto ai furti: piano straordinario per il controllo del Comando Provinciale di Avellino - Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha predisposto un piano straordinario per il controllo del territorio che per i prossimi giorni prevede, nel mandamento baianese e nel comune di Monforte Irpino, oltre ai servizi di pattuglia dei Carabinieri del luogo, anche l’impiego di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.

Piano dell'economia della notte, il Comune di Avellino coinvolge il terzo settore: pubblicato l’avviso - Il Comune di Avellino chiama la cittadinanza a partecipare attivamente nella definizione di politiche dedicate alla vita notturna.

Avellino, scontro in Aula sulla nomina al Piano di Zona. Nargi demolisce Cucciniello: “Falsità inaccettabili. Ho il verbale” - AVELLINO – È in corso in queste ore il Consiglio comunale che sta registrando un acceso confronto all’interno della maggioranza.

Virus West Nile: l’ASL Avellino attiva la prevenzione, ma nessun allarme L’ASL di Avellino ha attivato le misure di prevenzione previste dal Piano Nazionale per il controllo del Virus West Nile, pur in assenza di casi nella provincia. Guidata dal direttore general Vai su Facebook

Asl Avellino: Interventi di disinfestazione su tutto il territorio; Virus West Nile, cresce il bilancio: nove vittime e nuovi casi in Campania; West Nile Virus.

West Nile, ecco il calendario delle disinfestazioni in Irpinia - Interesseranno tutto il territorio provinciale le operazioni di disinfestazione promosse dall’ASL di Avellino, nell’ambito del ... Riporta irpinianews.it

West Nile, l'Asl di Avellino avvia la sanificazione in tutti i comuni irpini - Il piano di sanificazione ambientale volto a contrastare la proliferazione degli insetti e zanzare Avellino. Scrive msn.com