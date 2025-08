Discarica a Monza sulla strada abbandonata un' intera cucina

Puntuale come un orologio svizzero, il problema dell'abbandono abusivo dei rifiuti in città torna a esasperare gli animi dei monzesi. La segnalazione questa volta arriva da via Enrico da Monza, all'altezza dell'incrocio con via Nino Bixio, dove un cittadino ha infatti fotografato l'ennesima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - discarica - strada - abbandonata

Incendio in discarica: fiamme nella notte a Monza - Una nube di fumo ha spaventato Monza nel corso della serata di ieri sera, domenica 15 giugno. Erano le 21:45 quando le fiamme sono divampate all’interno della discarica comunale di viale delle Industrie, coinvolgendo alcuni contenitori contenenti batterie esauste.

Incendio nella notte nella discarica di Monza: le fiamme partite da un contenitore di batterie esauste - Ieri sera un incendio è divampato all'interno della discarica di Monza. Le fiamme sarebbero partite da un deposito di batterie esauste e hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza.

A Monza c'è una via che è stata trasformata in una discarica (e i rifiuti continuano a crescere) - I cumuli di rifiuti crescono di giorno in giorno. Tanto che da venerdì scorso a ieri, lunedì 28 luglio, la montagna di immondizia e di inciviltà è aumentata.

Sciopero e corteo mercoledì 16 luglio ad Arcore contro i licenziamenti avviati a inizio luglio alla Peg Perego #news #monza Vai su Facebook

Discarica a Monza, sulla strada abbandonata un'intera cucina; Monza, emergenza rifiuti: raffica di denunce e sanzioni. Macerie, frigoriferi e persino amianto abbandonati in strada; A Monza ancora discariche abusive: per strada anche un frigorifero con dentro la spesa.

Monza, emergenza rifiuti: raffica di denunce e sanzioni. Macerie, frigoriferi e persino amianto abbandonati in strada - Frigoriferi lasciati sul marciapiede, arredi dismessi scaricati in strada come se fosse una discarica, amianto bruciato in un campo. mbnews.it scrive

Frigo abbandonato con uova e latte: Monza sommersa dai rifiuti, cosa sta succedendo - Frigorifero abbandonato con la spesa dentro: Monza ancora alle prese con discariche abusive e segnalazioni social ... Secondo monza-news.it