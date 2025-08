Disabilità sperimentazione in crisi | a Frosinone -30% di domande migliaia senza risposta

La riforma del sistema di riconoscimento della disabilità, attualmente in fase di sperimentazione in nove province italiane, sta già mostrando effetti profondamente negativi. In provincia di Frosinone, i dati raccolti nei primi sei mesi del 2025 rivelano una riduzione drastica delle domande. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Disabilità, dall’Inclusione al “Progetto di vita”. Locatelli: “E’ iniziata la sperimentazione”. In cosa consiste - Potremmo definirla una rifora che trasforma il concetto forse a volte un po' astratto, generale e collettivo dell'Inclusione in una declinazione personalizzata, soggettiva e fortemente concreta.

Disabilità, sperimentazione in crisi: a Frosinone -30% di domande, migliaia senza risposta - La riforma del sistema di riconoscimento della disabilità, attualmente in fase di sperimentazione in nove province italiane, sta già mostrando effetti profondamente negativi.

