Si inasprisce la vertenza che vede ormai sulle barricate la ventina di dipendenti del Comune di Medolla, cui – denuncia il sindacato Fp Cgil di Modena – è negato da anni "il pagamento della retribuzione accessoria relativa agli anni 2019-2022, nonché agli anni 2023 e 2024". E stamane l’assemblea di tutto il personale del Comune deciderà le future azioni da intraprendere per continuare la mobilitazione e rivendicare la tutela del loro salario, bloccato da tempo anche riguardo al contratto nazionale. Anche l’ultimo incontro tra le parti, in Prefettura, non ha sbloccato il pagamento di queste spettanze dovute ai lavoratori in base agli accordi sindacali sottoscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti comunali sulle barricate. È scontro sul salario accessorio