Segnate la data: 13 settembre. È quando Dior sbarca a Shanghai con “Stories of a Miss”, un’exhibition immersiva e multisensoriale che celebra la storia, l’eleganza e l’audacia di Miss Dior, il profumo che dal 1947 incarna la femminilità secondo Monsieur Dior. Miss Dior a Shanghai: Dior porterà un’exibition immersiva a settembre. Dopo il successo di L’Or de J’Adore a Pechino, la maison sceglie la Fosun Foundation of Art per la nuova tappa del suo viaggio tra arte, moda e olfatto. E, spoiler: sarà uno degli eventi più haute dell’autunno cinese. Un bow ti guiderà attraverso stanze d’arte, moda e profumo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dior porta Miss Dior a Shanghai: profumo, arte e couture si incontrano in una mostra immersiva da non perdere