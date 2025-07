Dimissioni con risoluzione consensuale | quando spetta la Naspi e quando no

La protezione economica garantita dall'INPS attraverso la prestazione Naspi è assicurata per antonomasia a fronte della perdita dell'occupazione a seguito di licenziamento anche se per giusta causa. Meno note sono le ipotesi di accesso al sussidio mensile in caso di dimissioni del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto. Analizziamo quest'ultima fattispecie in dettaglio. Indice. Lo stato di disoccupazione. Cos'è la risoluzione consensuale del rapporto?. In quali casi di risoluzione consensuale si ha diritto alla Naspi?. Gli altri requisiti richiesti. Come si ottiene l'indennità Naspi?.

